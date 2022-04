Umfrage: SPD in NRW knapp vor der CDU

BERLIN (Dow Jones)--Vier Wochen vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich ein knappes Rennen ab. Die SPD kommt laut NRW-Trend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA für die Bild am Sonntag erhoben hat, auf 31 Prozent - das entspricht dem Wahlergebnis, das die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl 2017 erzielt haben. Die CDU hingegen käme aktuell nur auf 29 Prozent, das sind vier Prozentpunkte weniger als noch vor fünf Jahren. Größte Gewinner sind die Grünen, sie kommen aktuell auf 14 Prozent (+8). Die FDP würden 10 Prozent (-3) der Befragten wählen, die AfD 7 Prozent (+/- 0), die Linke würde mit 4 Prozent (-1) erneut den Einzug in den Landtag verfehlen. Die schwarz-gelbe Regierungskoalition käme damit nur noch auf 39 Prozent. Bei einer Direktwahl würden sich 28 Prozent für Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und 20 Prozent für SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty entscheiden.

