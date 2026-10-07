VMware Aktie
WKN DE: A0MYC8 / ISIN: US9285634021
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07.10.2026 14:52:00
Umfrage unter VMware-Kunden: 90 Prozent suchen nach Alternativen
Die Preiserhöhungen bei VMware haben laut einer Umfrage viele Kunden weichgekocht – sie erwägen den Abschied von Broadcom und VMware.
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