Umfrage: Verbraucher in Deutschland verschärfen 2026 den Sparkurs

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Ein Drittel der Deutschen plant laut einer Umfrage der Unternehmensberatung Alix-Partners, 2026 weniger Geld auszugeben. Nur rund jeder Achte rechnet demnach mit höheren Ausgaben. "Der Sparkurs verhärtet sich", sagt Alix-Geschäftsführer Markus Schmid.

Besonders bei Kosmetik, Mode, Freizeit, Reisen und Gastronomie wollen die Deutschen der Studie zufolge im kommenden Jahr sparen. So planten 22 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher, die Ausgaben im Bereich Beauty und Kosmetik zu reduzieren. Nur 8 Prozent planten mehr auszugeben.

Auch bei Reisen und Restaurantbesuchen herrscht Zurückhaltung. Wenn zusätzliches Geld zur Verfügung stünde, würden 33 Prozent der Deutschen es laut Umfrage vor allem für Reisen ausgeben, 34 Prozent würden es schlicht sparen. Nur 6 Prozent wollen mehr für Restaurants auszugeben.

Die Studie basiert den Angaben nach auf einer Befragung von 2.011 Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland, die zwischen September und November durchgeführt wurde./cab/DP/jha