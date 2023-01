Umfrage: Vertrauen in politische Institutionen sinkt stark

BERLIN (dpa-AFX) - Das Vertrauen in die politischen Institutionen hat im vergangenen Jahr stark gelitten. Das geht aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv-"Trendbarometer" hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Nur noch jeder dritte Bundesbürger vertraut demnach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) stark - 24 Prozent weniger als noch vor rund einem Jahr. Auch alle neun weiteren abgefragten politischen Institutionen bis zur Gemeindevertretung büßten in der Umfrage im Vergleich zum Vorjahr an Vertrauen ein. Das Vertrauen in die Bundesregierung ging um 22 Prozent auf 34 Prozent zurück.

Das höchste Vertrauen genießt der Umfrage zufolge der Bundespräsident (63 Prozent), er verlor dabei 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Am wenigsten vertrauen die Menschen den politischen Parteien (17 Prozent, minus 7 Prozent).

Laut der Umfrage vertrauen Menschen in den neuen Bundesländern, mit Ausnahme der Gemeindevertretung, den politischen Institutionen weniger als Menschen aus den alten Bundesländern. Am größten ist der Unterschied beim Vertrauen in den Bundespräsidenten (Osten: 53 Prozent, Westen: 65 Prozent) und zur Europäischen Union (Osten: 20 Prozent, Westen: 33 Prozent)./jpg/DP/ngu