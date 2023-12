Umfrage: Viel Zustimmung für telefonische Krankschreibungen

BERLIN (dpa-AFX) - Vorgesehene dauerhafte Möglichkeiten zu telefonischen Krankschreibungen treffen laut einer Umfrage auf viel Zustimmung. Rund zwei Drittel (67 Prozent) würden dies tendenziell befürworten, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov ergab. Dabei wären 34 Prozent "voll und ganz" dafür und weitere 33 Prozent würden es "eher" befürworten. Dass sie es eher oder voll und ganz ablehnen, gaben 20 Prozent an. "Weiß nicht/keine Angabe", sagten 13 Prozent. Für die Umfrage wurden am 29. November 3755 Menschen ab 18 Jahren befragt.

Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken will nach einem entsprechenden gesetzlichen Auftrag am 7. Dezember über eine Richtlinienänderung entscheiden. Sie soll es ermöglichen, dass sich Patientinnen und Patienten, die in der Praxis bekannt sind und keine schweren Symptome haben, auch telefonisch und ohne extra Praxisbesuch krankschreiben lassen können. In der Corona-Krise hatte es eine solche Sonderregelung lange für Erkältungen gegeben./sam/DP/mis