Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|
09.02.2026 06:08:38
Umfrage: Viele sehen deutsche E-Autos im Wettbewerb vorne
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Etwas Hoffnung für die zuletzt gebeutelte deutsche Autoindustrie: Viele Menschen in Deutschland glauben einer Umfrage zufolge, dass hierzulande die wettbewerbsfähigsten Elektrofahrzeuge hergestellt werden. 43 Prozent der Befragten sahen demnach Deutschland vorne, gefolgt von China (23 Prozent).
Das ist eines der Ergebnisse einer Umfrage der Unternehmensberatung Oliver Wyman, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dafür wurden nach Angaben des Unternehmens im November vergangenen Jahres etwas über 1.000 Menschen in Deutschland online befragt. Die Umfrage sei repräsentativ.
Experte: Vertrauen in Qualität und Sicherheit
"Das ist eine Chance, die Wertschöpfung der Automobilbranche in Europa zu erhalten und sogar zu steigern", sagte Simon Schnurrer, Partner bei Oliver Wyman, laut Mitteilung. Jetzt komme es darauf an, Preisargumente und digitale Stärken noch gezielter zu besetzen, um das vorhandene Vertrauen in Qualität und Sicherheit in klare und schnelle Kaufentscheidungen zu verwandeln, sagte Schnurrer.
Allerdings würden der Umfrage zufolge 42 Prozent der Befragten den Kauf eines E-Autos einer chinesischen Marke anstelle einer deutschen Marke in Erwägung ziehen, vor allem wegen eines besseren Preises. 34 Prozent der Befragten würden dies hingegen nicht in Erwägung ziehen und gaben als Gründe dafür am häufigsten Bedenken hinsichtlich der Qualität und Sicherheitsstandards an.
2025 sind nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) mehr als 545.000 reine Batterieautos (BEV) neu auf die Straße gekommen. Chinesische Anbieter spielten zuletzt noch eine überschaubare Rolle. Jedoch verzeichnete zum Beispiel der Elektroriese BYD starke Wachstumsraten./rwi/DP/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Stellantis
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Erholung zum Wochenschluss - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|Stellantis-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordabschreibungen drücken Gewinn - Aktionäre gehen leer aus (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Stellantis: Kehrtwende bei Elektroautos - 22 Milliarden Dollar abgeschrieben (Spiegel Online)
|
06.02.26
|CAC 40 aktuell: Anleger lassen CAC 40 steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Stellantis brechen ein (Dow Jones)
|
06.02.26
|ROUNDUP: Stellantis schockt mit Riesenabschreibung für US-Elektroauto-Kehrtwende (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Stellantis Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Stellantis Equal Weight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Stellantis
|6,15
|-24,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.