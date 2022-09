Umfrage: Viele Unternehmen erwarten Schäden durch Klimakrise

BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimakrise könnte nach einer Umfrage eine dauerhafte Belastung für viele Unternehmen werden. Vier von fünf Unternehmen (79 Prozent) erwarten Schäden durch die Folgen der globalen Erwärmung, wie das Ipsos-Institut für den Tüv ermittelte. Eine Mehrheit leidet demnach schon jetzt unter Material- und Rohstoffmangel sowie an gestörten Lieferketten und führt das die Umwelt- und Klimakrise zurück.

Eine Nachhaltigkeitsstrategie hat nach der Umfrage gut die Hälfte der Unternehmen, vor allem die größeren. Zu den Umwelt- und Klimazielen zählt es etwa, weniger Energie zu verbrauchen, weniger Kohlendioxid zu verursachen und Müll zu vermeiden.

"Die Unternehmen in Deutschland spüren die negativen Folgen der Umwelt- und Klimakrise schon heute massiv", teilte Axel Stepke, der Präsident des Verbands der Tüv, am Dienstag in Berlin mit. "Trotzdem hinken viele Unternehmen bei den eigenen Bemühungen für mehr Umwelt- und Klimaschutz hinterher."/bf/DP/men