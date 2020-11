Umfrage: Viele Verbraucher halten Superfoods für gut für Gesundheit

BERLIN (dpa-AFX) - Avocado, Chiasamen oder Quinoa: Annähernd jeder Zweite in Deutschland vermutet laut einer Umfrage einen gesundheitlichen Nutzen von sogenannten Superfoods. 23 Prozent von rund 1000 Befragten halten den Nutzen für sehr hoch, rund ein weiteres Viertel für hoch, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Befragung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) in Berlin hervorgeht. Verbunden werden die oft importierten Produkte demnach vor allem mit Vitamingehalt. Rund ein Drittel isst Superfood mindestens einmal in der Woche, fast 40 Prozent gar nicht.

"Superfood-Produkte sind oft nicht hinreichend untersucht, um sie gesundheitlich bewerten zu können", erklärte BfR-Präsident Andreas Hensel. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung bleibe die beste Basis für den Erhalt der Gesundheit. Dabei könne man auch auf heimische Obst- und Gemüsesorten zurückgreifen.

Das BfR erklärt, der Superfood-Begriff sei "stark von der Werbebranche geprägt und folgt keiner eindeutigen Definition". Zwar überwiege der positive Effekt für die Gesundheit meist, erklärte das Institut, bestimmte Inhaltsstoffe und Verunreinigungen könnten aber bei übermäßigem Verzehr der Gesundheit schaden. Auch Überempfindlichkeits- oder allergische Reaktionen könnten vorkommen.