18.08.2026 16:43:38

Umfrage: Wähler sehen Kompetenzvorsprung bei AfD und Union

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutschen trauen der AfD und den Unionsparteien einer repräsentativen Umfrage zufolge am ehesten die Lösung zentraler Herausforderungen zu. Bei der Frage, welche Partei mit den Problemen im Land am besten fertig werde, nannten im RTL/ntv-"Trendbarometer" 13 Prozent die AfD sowie 12 Prozent die Union. Alle anderen Parteien rangieren mit deutlichem Abstand dahinter. 56 Prozent der Befragten trauen allerdings keiner Partei die Lösung der Probleme zu.

Bei der repräsentativen Befragung, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa für RTL und ntv gemacht hat, wird CDU und CSU in drei von sechs wichtigen Politikfeldern die größte Kompetenz zugeschrieben. In den Bereichen äußere Sicherheit, Wirtschaftsförderung und Sanierung der Infrastruktur trauen die Menschen am ehesten der Union zu, die anstehenden Aufgaben zu lösen.

Die AfD liegt bei der Steuerung der Zuwanderung vorn. Den Erhalt der sozialen Sicherungssysteme sehen die Befragten bei der SPD am besten aufgehoben, beim Umweltschutz wird den Grünen mit Abstand am meisten zugetraut.

AfD bleibt sieben Prozentpunkte vor CDU/CSU

Auf die Umfragewerte der einzelnen Parteien hat dies allerdings derzeit keinen Einfluss. Bei der sogenannten Sonntagsfrage, die ebenfalls auf der repräsentativen Forsa-Umfrage beruht, gibt es im Vergleich zur Vorwoche keine Veränderung: Die AfD liegt mit 28 Prozent weiter deutlich vor der Union (21 Prozent) und den Grünen (16 Prozent). SPD und Linke rangieren gleichauf bei 12 Prozent, die FDP verharrt unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde./ax/DP/stw

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