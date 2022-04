Umfrage: Wirtschaft braucht mehr Frauen als IT-Spezialisten

BERLIN (Dow Jones)--Im Kampf gegen den Fachkräftemangel sind laut einer Umfrage drei Viertel der deutschen Unternehmen auf Frauen mit IT-Expertise angewiesen. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter mehr als 600 Unternehmen der Gesamtwirtschaft. Fast acht von zehn Unternehmen (78 Prozent) fordern deshalb, Informatikunterricht in der Schule verpflichtend einzuführen. Auch sollten Mädchen bereits in der Schule stärker für sogenannte "MINT-Berufe" begeistert werden, in den Tätigkeiten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Natur- und Ingenieurswissenschaften und Technik ausgeübt werden.

"In Deutschland fehlt es an Expertinnen und Experten, um die Digitalisierung zu treiben und geschlechtergerecht zu gestalten. 96.000 Stellen für IT-Fachkräfte sind unbesetzt", erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg zur Umfrage anlässlich des morgigen bundesweite "Girls' Day", der Mädchen für MINT-Berufen begeistern soll. "Damit Deutschlands digitale Transformation gelingt, muss die digitale Bildung von Mädchen und jungen Frauen ganz oben auf der bildungspolitischen Agenda des Landes stehen."

Allerdings reichten Projekte wie der Girls' Day oder die Initiative "Komm mach MINT" nach Ansicht der Unternehmen nicht aus, um Mädchen und junge Frauen für IT zu begeistern.

So beklagen 57 Prozent der Firmen, das deutsche Bildungssystem sei nicht darauf angelegt, IT-Kompetenzen bei Frauen zu fördern. Fast acht von zehn Unternehmen (78 Prozent) fordern deshalb, Informatikunterricht in der Schule verpflichtend einzuführen. Übernehmen Firmen die finanzielle Förderung von IT-Weiterbildungsmaßnahmen für Frauen selbst, wünschen sich 67 Prozent dafür steuerliche Anreize.

"Das Interesse von Mädchen und jungen Frauen an digitalen Technologien muss viel früher geweckt werden. Deutschland braucht ein Pflichtfach Informatik ab Sekundarstufe I", so Berg.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 04:22 ET (08:22 GMT)