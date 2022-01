Umfrage zeigt klare Unterschiede: Die höchste Corona-Prämie zahlt der Staat

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Bis zu 1500 Euro sind in der Corona -Pandemie als zusätzlicher und steuerfreier Bonus möglich. Doch längst nicht alle Arbeitnehmer kommen in den Genuss der vollen Prämie. Eine Umfrage zeigt zwischen verschiedenen Branchen deutliche Unterschiede auf. Am besten kommen die Angestellten der Länder weg.