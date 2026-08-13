Umfrage zu Reformen Rente, Steuern, Bürgergeld: Gegner und Befürworter gleichauf

HAMBURG (dpa-AFX) - Die schwarz-roten Reformpläne bei Rente, Steuern und Bürgergeld spalten einer Umfrage zufolge die deutsche Gesellschaft in zwei gleich große Lager. Bei einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos bewerteten 38 Prozent der Menschen die Vorhaben als richtig oder eher richtig. Ebenfalls 38 Prozent vertraten hingegen die Ansicht, dass die Reformen falsch oder eher falsch sind. Während die Anhänger der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD die Pläne mehrheitlich positiv sehen, äußerten sich die Anhänger von AfD und der Linken überwiegend ablehnend.

Auf die Frage, wer am ehesten von den Plänen profitiert, sagten 33 Prozent und damit die größte Gruppe: "Niemand - die Reformen schaden am Ende allen". 25 Prozent sehen in erster Linie Wirtschaft und Arbeitgeber als Hauptprofiteure. Deutlich weniger Befragte erwarten, dass Arbeitnehmer oder Geringverdiener die Gewinner sind oder dass alle Seiten gleichermaßen profitieren./ax/DP/mis