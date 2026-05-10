Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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10.05.2026 02:44:59
Umfrage zum Sparverhalten: Iran-Krieg bringt Verbraucher nicht von fossiler Energie weg
Wie reagieren die Deutschen auf hohe Energiepreise im Gefolge des Iran-Krieges? Eine Umfrage zeigt, dass die Menschen im Alltag durchaus bei Strom und Sprit sparen. Grundsätzliche Zweifel an der Nutzung fossiler Energien lassen sich im Verhalten aber weniger nachweisen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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