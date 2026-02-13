Universal Music Aktie
WKN DE: A3C291 / ISIN: NL0015000IY2
|Grünes Licht
|
13.02.2026 14:44:38
UMG-Aktie dennoch im Minus: EU-Kommission genehmigt Downtown-Übernahme durch Universal Music
"Die Musikindustrie ist ein wichtiger Produzent von Kunstwerken, und daher ist es sehr wichtig, dass den Verbrauchern konkurrierende Anbieter zur Verfügung stehen. Unsere eingehende Untersuchung hat bestätigt, dass auch nach der Übernahme eine große Zahl von Unternehmen Vertriebsdienstleistungen für europäische Musiklabels und Künstler anbieten wird", teilte EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis mit.
Die Kommission hatte im Juli 2025 eine Untersuchung eingeleitet. UMG gehört zur Gruppe der drei größten Musiklabels weltweit. Bei großen Übernahmen prüft die EU-Kommission, ob dadurch unverhältnismäßig große Einschränkungen des freien Wettbewerbs entstehen können. Sie kündigte an, in einem gesonderten Verfahren einen geeigneten Käufer für Curve zu genehmigen.
Virgin Music Group, das zu UMG gehört, und Downtown begrüßten die Entscheidung der Brüsseler Behörde in einer Mitteilung. "Die Genehmigung durch die Europäische Kommission ist die letzte regulatorische Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion, die nun voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen wird."
In Amsterdam notiert die UMG-Aktie zeitweise 0,4 Prozent tiefer bei 20,07 Euro.
BRÜSSEL (dpa-AFX)
