UMH Properties Aktie
WKN DE: A0JNGE / ISIN: US9030021037
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25.11.2026 17:19:11
UMH Properties: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, UMH Properties (NYSE:UMH) reported an 8% increase in rental and related income behind steady occupancy growth and record home sales. For long-term investors, the REIT, or real estate investment trust, demonstrates how organic expansion and regulatory tailwinds support steady cash flow compounding.
Three things management said stand out.
Manufactured home sales broke a quarterly record of $12.8 million, representing a 29% increase over the prior-year period. Deal pipelines remain active into the fourth quarter, driven by solid demand across expanded community locations.
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