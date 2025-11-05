|
UMH Properties legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
UMH Properties hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
UMH Properties hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 60,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 66,9 Millionen USD ausgewiesen.
