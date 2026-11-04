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04.11.2026 06:31:28
UMH Properties präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
UMH Properties hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,050 USD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,79 Prozent auf 74,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 66,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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