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17.11.2026 06:31:28
Umiya Tubes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Umiya Tubes hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 677,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 2,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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