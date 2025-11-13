Umiya Tubes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Umiya Tubes hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,830 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at