13.11.2025 06:31:28
Umiya Tubes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Umiya Tubes hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,830 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 2,0 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
