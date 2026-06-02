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02.06.2026 06:31:29
Umiya Tubes stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Umiya Tubes hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Umiya Tubes ein EPS von 0,470 INR je Aktie vermeldet.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,16 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren -1,600 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2154,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,66 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 127,58 Millionen INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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