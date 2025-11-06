Umm Al-Qura Cement Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Umm Al-Qura Cement Company Registered hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,21 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Umm Al-Qura Cement Company Registered 0,180 SAR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 73,6 Millionen SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Umm Al-Qura Cement Company Registered einen Umsatz von 61,8 Millionen SAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at