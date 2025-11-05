|
05.11.2025 06:31:28
Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered hat am 02.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,36 SAR gegenüber 0,080 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 350,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,29 Milliarden SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 286,2 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
