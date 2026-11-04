Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,67 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,29 Milliarden SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at