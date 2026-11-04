|
04.11.2026 06:31:28
Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,360 SAR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 1,67 Milliarden SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,29 Milliarden SAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!