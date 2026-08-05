Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,15 SAR gegenüber 0,160 SAR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 960,8 Millionen SAR gegenüber 681,3 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at