18.03.2026 06:31:28

Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered präsentierte in der am 16.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 SAR, nach 0,130 SAR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 525,4 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 817,6 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,700 SAR beziffert. Im Vorjahr hatte Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered 0,350 SAR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,02 Milliarden SAR – ein Plus von 60,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Umm Al Qura for Development and Construction Company Registered 1,89 Milliarden SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

