UMS hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UMS hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 SGD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 60,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 59,3 Millionen SGD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 95,4 Millionen SGD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at