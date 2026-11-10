ON Semiconductor Aktie
WKN: 930124 / ISIN: US6821891057
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10.11.2026 12:59:14
UMS Integration doubles Q3 profit to S$21.1 million on semiconductor, aviation sales growth
Revenue is up 61% year on year at S$95.4 million – its highest quarterly figure in three yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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