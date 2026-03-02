UMS: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

UMS hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 SGD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei UMS ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 SGD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 66,8 Millionen SGD, gegenüber 67,2 Millionen SGD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,62 Prozent präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,050 SGD im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 242,12 Millionen SGD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 251,06 Millionen SGD ausgewiesen.

