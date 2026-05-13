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13.05.2026 06:31:29
UMS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
UMS gab am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 SGD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 SGD je Aktie vermeldet.
UMS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,4 Millionen SGD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 57,7 Millionen SGD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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