UMS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

UMS hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 SGD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,76 Prozent auf 59,3 Millionen SGD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 64,9 Millionen SGD gelegen.

Redaktion finanzen.at