NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.05.2026 23:23:49
Umsatz- und Gewinnsprung: Nvidia übertrifft alle Markterwartungen
Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia haben es in sich: Der Chip-Gigant überflügelt alle Erwartungen der Analysten und ist damit der Garant für einen ungebrochenen KI-Hype.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!