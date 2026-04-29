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Verlust erzielt 29.04.2026 16:39:00

Umsatz bricht um 39 Prozent ein: Siltronic meldet Nettoverlust für das erste Quartal - Aktie höher

Umsatz bricht um 39 Prozent ein: Siltronic meldet Nettoverlust für das erste Quartal - Aktie höher

Siltronic hat im ersten Quartal etwas schwächer als am Markt erwartet abgeschnitten und bei rückläufigen Umsätzen einen Verlust verzeichnet.

Mit den finalen Zahlen für 2025 im März hatte Siltronic bereits einen "verhaltenen Jahresauftakt mit unterdurchschnittlichen Umsatz- und EBITDA-Margenanteilen" in Aussicht gestellt. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Münchener Wafer-Hersteller.

Im ersten Quartal sank der Umsatz zum Vorjahr um 39 Prozent auf 307 Millionen Euro. Analysten hatten etwas mehr - 314 Millionen Euro - erwartet. Das EBITDA gab um 13 Prozent nach auf 65 Millionen Euro. Hier hatten Analysten 67 Millionen Euro erwartet. Die entsprechende Marge verschlechterte sich auf 21,2 Prozent von 22,6. Der EBIT-Verlust betrug 52 Millionen Euro nach einem kleinen Gewinn von 15 Millionen im Vorjahr. Nach Steuern lag der Verlust bei 67 Millionen (Vorjahr Gewinn 4,3) Millionen, je Aktie betrug er 1,92 Euro nach einem Gewinn von 0,08 Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet Siltronic weiterhin mit einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, basierend auf einem Euro-Dollar-Wechselkurs von EUR/USD 1,18. Bereinigt soll der vergleichbare Umsatz weiterhin etwa auf Vorjahresniveau liegen. Die EBITDA-Marge soll weiterhin in der Spanne 20 bis 24 Prozent landen (2025: 23,5 Prozent), für die planmäßigen Abschreibungen sind 490 bis 520 Millionen Euro geplant.

Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals lägen auf den ersten Blick zwar leicht unter den Erwartungen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Waferherstellers. Wegen der aktuell aber deutlichen Ausschläge bei den Abschreibungen und Wertanpassungen betrachte er sie allerings als im Rahmen der Erwartungen.

Die Aktie von Siltronic gewinnt auf XETRA zeitweise 7,21 Prozent auf 75,10 Euro ein.

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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