AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
04.02.2026 16:31:00
Umsatz hoch, Aktie kracht runter: AMD meldet mehrere Rekorde
Das Jahr 2025 lief für AMD erfreulich, unter anderem mit einem Verkaufsrekord von Ryzen-CPUs. Die Aktie fällt trotzdem um über zehn Prozent.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
