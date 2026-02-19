Umsatz im deutschen Gastgewerbe sinkt 2025 real um 2,1 Prozent

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Jahr 2025 real 2,1 Prozent weniger und nominal 1,4 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet als im Vorjahr. Dabei verzeichnete die Beherbergungsbranche im Vorjahresvergleich ein reales Umsatzminus von 2,0 Prozent und ein nominales Umsatzplus von 0,8 Prozent. In der Gastronomie ging der Umsatz real um 2,2 Prozent zurück, wohingegen er nominal um 1,8 Prozent stieg.

Im Dezember setzte das Gastgewerbe nach vorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 1,2 Prozent und nominal 0,6 Prozent weniger um als im November 2025. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 2,0 Prozent, wohingegen er nominal um 1,6 Prozent stieg. Im November hatte das Gastgewerbe gegenüber Oktober nach Revision der vorläufigen Ergebnisse noch einen Umsatzanstieg von real 2,4 Prozent (vorläufiger Wert: plus 2,5 Prozent) und nominal 2,6 Prozent (vorläufiger Wert: plus 2,8 Prozent) verzeichnet.

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Dezember gegenüber November kalender- und saisonbereinigt ein Umsatzplus von real 0,6 Prozent und nominal 1,8 Prozent. Gegenüber Dezember des Vorjahres sank der Umsatz real um 1,7 Prozent, wohingegen er nominal um 2,2 Prozent stieg.

In der Gastronomie sank der Umsatz im Dezember gegenüber November kalender- und saisonbereinigt real um 2,1 Prozent und nominal um 1,8 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Umsatz in diesem Segment real um 1,8 Prozent zurück und stieg nominal um 1,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 02:41 ET (07:41 GMT)