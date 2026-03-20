20.03.2026 08:14:41

Umsatz im Gastgewerbe sinkt im Januar

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Januar nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 3,9 Prozent weniger umgesetzt als im Dezember. Nominal blieb der Umsatz unverändert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 5,0 Prozent und stieg nominal um 2,0 Prozent.

Im Dezember verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber November nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,6 Prozent (vorläufig: minus 1,2 Prozent). Nominal blieb der Umsatz unverändert (vorläufig: minus 0,6 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Januar gegenüber Dezember ein Umsatzminus von real 3,2 Prozent und nominal 2,6 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 2,8 Prozent und stieg nominal um 1,4 Prozent.

In der Gastronomie ging der Umsatz im Januar gegenüber Dezember real um 4,3 Prozent zurück und stieg nominal um 0,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 5,9 Prozent und stieg nominal um 2,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 03:15 ET (07:15 GMT)

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