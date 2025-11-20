Umsatz im Gastgewerbe sinkt im September

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 1,3 Prozent und nominal 0,4 Prozent weniger umgesetzt als im August. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 4,9 Prozent und nominal um 1,4 Prozent.

Im August verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juli nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 1,6 Prozent (vorläufiger Wert: minus 1,4 Prozent) und nominal 1,4 Prozent (vorläufiger Wert: minus 1,2 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September gegenüber August ein Umsatzminus von real 3,1 Prozent und nominal 0,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 6,1 Prozent und nominal um 2,3 Prozent.

In der Gastronomie ging der Umsatz im September gegenüber August real um 1,8 Prozent und nominal um 1,6 Prozent zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 3,6 Prozent und nominal um 0,4 Prozent.

November 20, 2025 02:32 ET (07:32 GMT)