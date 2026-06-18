18.06.2026 08:36:41

Umsatz im Gastgewerbe stagniert im April

DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im April nach Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real das Niveau des Vormonats März gehalten. Nominal stieg der Umsatz um 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 7,1 Prozent und stieg nominal um 0,7 Prozent.

Im März verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Februar nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein reales Minus von 1,7 Prozent (vorläufig: minus 2,2 Prozent). Nominal sank der Umsatz um 0,6 Prozent (vorläufig: minus 1,3 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im April gegenüber März ein Umsatzplus von real 1,2 Prozent und nominal 1,8 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank der Umsatz real 7,4 Prozent und stieg nominal 0,1 Prozent.

In der Gastronomie ging der Umsatz im April gegenüber März real um 0,6 Prozent zurück und sank nominal um 0,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real 7,4 Prozent und stieg nominal um 0,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)

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