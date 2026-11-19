DOW JONES--Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 1,2 Prozent und nominal 1,9 Prozent mehr umgesetzt als im August. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 0,9 Prozent, wohingegen er nominal um 6,5 Prozent stieg.

Im August verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juli nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein reales Minus von 1,1 Prozent (vorläufig: minus 1,3 Prozent). Nominal sank der Umsatz um 1,0 Prozent (vorläufig: minus 1,2 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im September gegenüber August einen Umsatzzuwachs von real 0,6 Prozent und nominal 2,9 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg der Umsatz real um 2,8 Prozent und nominal um 7,8 Prozent.

In der Gastronomie stieg der Umsatz im September gegenüber August real um 1,4 Prozent und nominal um 1,6 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 2,1 Prozent, wohingegen er nominal um 6,1 Prozent stieg.

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November 19, 2026 02:15 ET (07:15 GMT)