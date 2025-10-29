Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
29.10.2025 15:33:48
Umsatz klettert aber stark: Boeing verbucht Milliardenverlust wegen eines neuen Langstreckenjets
Eigentlich soll das neue Langstreckenflugzeug von Boeing bereits 2020 marktreif sein. Doch die Auslieferung der ersten Maschinen erfolgt nun frühestens 2027. Für den US-Konzern bedeuten die erneuten Verzögerungen heftige Einbußen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
