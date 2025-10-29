Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 15:33:48

Umsatz klettert aber stark: Boeing verbucht Milliardenverlust wegen eines neuen Langstreckenjets

Eigentlich soll das neue Langstreckenflugzeug von Boeing bereits 2020 marktreif sein. Doch die Auslieferung der ersten Maschinen erfolgt nun frühestens 2027. Für den US-Konzern bedeuten die erneuten Verzögerungen heftige Einbußen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten