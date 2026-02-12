McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Wachstumsschub
|
12.02.2026 22:03:00
Umsatz-Überraschung bei McDonald's: Fast-Food-Riese trotzt Konsumflaute mit Milliarden-Gewinn - Aktie verliert dennoch
McDonald's verkauft weltweit mehr
Weltweit wuchsen die Verkäufe des Fast-Food-Konzerns auf vergleichbarer Basis um 5,7 Prozent und damit deutlich stärker als am Markt erwartet. In Dollar gerechnet wuchs der tatsächliche Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf sieben Milliarden Dollar. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 2,16 Milliarden Dollar, sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren: Der Konzern hebt die Quartalsdividende um fünf Prozent auf 1,86 Dollar je Aktie an.
McDonald's und andere Fast-Food-Ketten nahmen im US-Markt günstigere Menü-Bündel ab Preisen von 5 Dollar ins Angebot. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der hohen Lebenshaltungskosten spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten. McDonald's-Chef Chris Kempczinski betonte, dass man den Kunden zugehört habe.
Auf die Zahlen des Gesamtjahrs hatte die Nachfrage nach den günstigeren Menüs noch keine so großen Auswirkungen. So wuchsen die Verkäufe auf vergleichbarer Basis 2025 in den USA nur um 2,1 Prozent. Weltweit kam ein vergleichbares Plus von 3,1 Prozent heraus, und der Umsatz in Dollar kletterte um vier Prozent auf 26,9 Milliarden Dollar nach oben. Der Überschuss stieg um vier Prozent auf 8,56 Milliarden Dollar.
/so/stw/err/he
CHICAGO (dpa-AFX)
