WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

Wachstumsschub 12.02.2026 22:03:00

Umsatz-Überraschung bei McDonald's: Fast-Food-Riese trotzt Konsumflaute mit Milliarden-Gewinn - Aktie verliert dennoch

Ein stärkerer Fokus auf günstigere Menü-Angebote in den Vereinigten Staaten hat McDonald's im vergangenen Quartal zu beschleunigtem Wachstum verholfen.

Im vierten Quartal stieg der Umsatz im US-Markt auf vergleichbarer Basis im Jahresvergleich um 6,8 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur ein Plus von 5,4 Prozent erwartet. Ein Jahr zuvor hatte allerdings ein Ausbruch von Kolibakterien das Geschäft in dem Land gebremst.

Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten vom Mittwochabend am Donnerstag zunächst positiv aufgenommen: Im US-Handel gewann die McDonald's-Aktie 2,74 Prozent auf 332,08 US-Dollar.

McDonald's verkauft weltweit mehr

Weltweit wuchsen die Verkäufe des Fast-Food-Konzerns auf vergleichbarer Basis um 5,7 Prozent und damit deutlich stärker als am Markt erwartet. In Dollar gerechnet wuchs der tatsächliche Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf sieben Milliarden Dollar. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 2,16 Milliarden Dollar, sieben Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren: Der Konzern hebt die Quartalsdividende um fünf Prozent auf 1,86 Dollar je Aktie an.

McDonald's und andere Fast-Food-Ketten nahmen im US-Markt günstigere Menü-Bündel ab Preisen von 5 Dollar ins Angebot. Der Grund war, dass Menschen mit geringeren Einkommen angesichts der hohen Lebenshaltungskosten spürbar ihre Ausgaben bei den Schnellrestaurants zurückgefahren hatten. McDonald's-Chef Chris Kempczinski betonte, dass man den Kunden zugehört habe.

Auf die Zahlen des Gesamtjahrs hatte die Nachfrage nach den günstigeren Menüs noch keine so großen Auswirkungen. So wuchsen die Verkäufe auf vergleichbarer Basis 2025 in den USA nur um 2,1 Prozent. Weltweit kam ein vergleichbares Plus von 3,1 Prozent heraus, und der Umsatz in Dollar kletterte um vier Prozent auf 26,9 Milliarden Dollar nach oben. Der Überschuss stieg um vier Prozent auf 8,56 Milliarden Dollar.

/so/stw/err/he

CHICAGO (dpa-AFX)

