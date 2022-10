Umsatz und Verkauf weltweit im dritten Quartal: Group Renault steigert Umsatz trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

In einem nach wie vor von der Halbleiterkrise geprägten schwierigen wirtschaftlichen Umfeld hat die Renault Group im dritten Quartal 2022 weltweit 481.000 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge verkauft. Trotz eines Absatzrückgangs um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz im Automobilgeschäft um 21,7 Prozent1 auf 9,0 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz insgesamt legte um 20,5 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro zu. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren trieb die Renault Group ihre wertorientierte Geschäftspolitik weiter voran und erzielte wichtige Fortschritte im Markt für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie bei hochwertig ausgestatteten Fahrzeugen. Ebenso stieg der Anteil der Verkäufe in den profitabelsten Kanälen, während der positive Preiseffekt im dritten Quartal bei fast 12,8 Prozentpunkten lag, ein historischer Bestwert. Für das Geschäftsjahr 2022 strebt die Renault Group eine operative Marge von mehr als fünf Prozent und einen operativen Free Cash Flow für den Automobilsektor von mehr als 1,5 Milliarden Euro an.