Umsatz von Arm Holdings besser als erwartet: Arm-Aktie dennoch unter Druck

Das vierte Quartal seines Geschäftsjahres 2024 endete für Arm Holdings mit einem Gewinn je Aktie in Höhe von 0,36 US-Dollar. Experten hatten 0,21 US-Dollar je Aktie erwartet. Damit lag Arm nicht nur über den eigenen Expertenschätzungen sondern auch über der eigenen Prognose (28 bis 32 Cent). Der Umsatz belief sich im jüngst abgelaufenen Jahresviertel auf 928 Millionen US-Dollar, Analysten hatten hier mit einem Wert von 780,4 Millionen US-Dollar gerechnet.

Im gesamten Geschäftsjahr 2024 erzielte der Chipentwickler, dessen Technologie in praktisch allen Smartphones steckt, einen Umsatz von 3,233 Milliarden US-Dollar, nach 2,679 Milliarden US-Dollar im Vergleichszeitraum.

Prognosen im Rahmen der Erwartungen

Das Unternehmen gab Prognosen für das Geschäftsjahr 2025 ab, die in etwa den Schätzungen der Wall Street entsprachen. Für das laufende Quartal rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 875 bis 925 Millionen US-Dollar und will auf bereinigter Basis je Aktie 32 bis 36 Cent verdienen.

Im Gesamtjahr 2025 sollen die Erlöse dann zwischen 3,8 und 4,1 Milliarden US-Dollar liegen, beim Gewinn rechnet Arm mit 1,45 bis 1,65 US-Dollar pro Aktie.

In einem Brief an die Aktionäre hieß es von Unternehmensseite, dass man insgesamt davon ausgehe, dass "die langfristige Strategie von Arm in den kommenden Jahren für nachhaltiges Wachstum sorgen wird." Auf Basis der von Arm entworfenen Chip-Architekturen entwickelt unter anderem Apple die Prozessoren für seine iPhones - und inzwischen auch für die Mac-Computer. Auch der Halbleiterkonzern Qualcomm, mit dessen Chips viele Android-Smartphones laufen, greift darauf zurück. Die Kunden zahlen an Arm Abgaben für die Verwendung der Chip-Architektur. Prozessoren für Rechenzentren sind besonders lukrativ für den Chipdesigner, da sie Abgaben für gleich mehrere Rechenkerne bringen.

Obwohl Arm die Erwartungen der Wall Street übertraf, hatten Anleger und Analysten offenbar auf mehr und eine bessere Prognose gehofft, unter anderem weil Arm stärker in Rechenzentren Fuss fassen will. Die Arm-Aktie ist erst im September 2023 an die Börse zurückgekehrt und konnte seitdem kräftig steigen. Am Donnerstag zeigt sie sich im NASDAQ-Handel zeitweise 6,18 Prozent tiefer bei 99,51 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX