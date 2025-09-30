Umsätze im produzierenden Bereich im August gesunken

Der produzierende Bereich hat im August insgesamt ein Umsatzminus verbucht. Laut Frühschätzung der Statistik Austria gingen die Verkaufserlöse in der Industrie um 2,6 Prozent zurück, die Baubranche verzeichnete unterdessen ein Umsatzplus von 0,8 Prozent. Insgesamt sank der Umsatz im produzierenden Bereich im Vergleich zum August des Vorjahres damit um 2,0 Prozent. Die Beschäftigung sank um 1,4 Prozent, die geleisteten Arbeitsstunden um 2,2 Prozent.

Finale Daten lagen für den Monat Juni vor. Demnach erwirtschafteten 81.521 Unternehmen mit 1.003.815 Beschäftigten einen Umsatz von 31,5 Mrd. Euro und damit um 2,8 Prozent weniger als im Juni 2024 (arbeitstägig bereinigt: −0,2 Prozent). Im Sachgüterbereich sank der Umsatz nominell um 2,9 Prozent auf 26,0 Mrd. Euro, die Baubranche verzeichnete ein Minus von 2,6 Prozent auf 5,5 Mrd. Euro.

cgh/hel

WEB http://www.statistik.at/