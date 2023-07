Umsätze in Industrie und Bau im Juni unter Vorjahr

Industrie und Bau haben sich heuer im Juni insgesamt rückläufig entwickelt. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,0 Prozent zurück, wie aus der Frühschätzung der Statistik Austria am Freitag hervorgeht. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden stieg dagegen leicht um 3,1 Prozent. Ein Plus von 0,8 Prozent gab es auch bei den Beschäftigten.

"Die österreichische Industriekonjunktur hat sich im Juni 2023 weiter eingetrübt. Die Umsätze des Produzierenden Bereichs sind im Vergleich zum Vorjahresmonat bereits zum vierten Mal in Folge zurückgegangen", kommentierte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas die Entwicklung.

Einzeln betrachtet verringerten sich die Umsätze in der Industrie im Berichtszeitraum um 2,9 Prozent, während es im Baubereich ein Plus von 4,1 Prozent gab. Das Arbeitsvolumen nahm in beiden Bereichen zu - in der Industrie um 3,6 Prozent und im Bau um 2,0 Prozent. Beim Beschäftigungsindex habe es in der Industrie einen moderaten Zuwachs von 1,3 Prozent gegeben, im Bau wiederum einen leichten Rückgang von 0,6 Prozent.

Im April wies der Produzierende Bereich gegenüber dem Vorjahresmonat einen nominellen Umsatzrückgang von 3,9 Prozent aus. Die Datengrundlage bilden die Ergebnisse von über 80.000 Unternehmen des gesamten Sachgüterbereichs und Baus. Der gesamte Produzierende Bereich erzielte laut Statistik Austria heuer im April mit mehr als einer Million unselbstständig Beschäftigten (plus 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat) Umsatzerlöse in Höhe von rund 33 Mrd. Euro.

Auch der Umsatz im Sachgüterbereich lag im April nominell unter den Werten des Vorjahresmonats (minus 4,8 Prozent auf 28 Mrd. Euro). Im Bau hingegen war die Konjunktur im April noch leicht auf Wachstumskurs (plus 0,8 Prozent auf 5,3 Mrd. Euro).

Der abgesetzte Produktionswert im gesamten Sachgüterbereich ging heuer im April nominell um 5,4 Prozent auf 27,4 Mrd. Euro zurück. Innerhalb der zehn größten Branchen des Sachgüterbereichs verzeichneten die Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), die Energieversorgung sowie die Herstellung von Metallerzeugnissen die stärksten Rückgänge.

sag/kre

