Umsätze in Industrie und Bau legten im Dezember um knapp 8 Prozent zu

Industrie und Bau liegen trotz multipler Krisen weiterhin auf Wachstumskurs. Im Dezember dürften die Umsätze um 7,7 Prozent höher gewesen sein als vor einem Jahr, teilte die Statistik Austria am Montag mit. Gegenüber November hat sich das Umsatzwachstum allerdings halbiert. Der Beschäftigtenindex legte um 2,1 Prozent zu, jener für die geleisteten Arbeitsstunden fiel um 1,7 Prozent. Das Transportaufkommen österreichischer Unternehmen auf der Straße sank 2022 um 3,5 Prozent.

"Ende 2022 hat sich das bisher starke Wachstum des Produzierenden Bereichs eingebremst. Trotz nachlassender Dynamik bleiben Österreichs Industrie- und Bauunternehmen jedoch weiter auf Wachstumskurs", sagte Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Aussendung. Nach einem Plus von 15,2 Prozent im Oktober und 15,8 Prozent im November hat sich das Umsatzwachstum im Dezember mit 7,7 Prozent halbiert.

Die Umsätze in der Industrie legten laut Frühschätzung im Dezember um 8,1 Prozent zu, im Baubereich lag das Plus bei 5,7 Prozent. Das Arbeitsvolumen fiel im Vorjahresvergleich in der Industrie um 2,3 Prozent und im Bau um 0,2 Prozent. Der Beschäftigungsindex verzeichnete sowohl in der Industrie (+1,8 Prozent) als auch im Bau (+3,4 Prozent) moderate Zuwächse.

Für Oktober 2022 liegen bereits nominelle Daten von 80.982 Unternehmen des gesamten Produzierenden Bereichs (Sachgüterbereich und Bau) vor. Demnach erwirtschafteten die Unternehmen mit rund 1,04 Millionen unselbstständig Beschäftigten (+1,7 Prozent) Umsatzerlöse in Höhe von 38,4 Mrd. Euro. Gegenüber Oktober 2021, der noch von Corona-Maßnahmen geprägt war, entspricht das einem Plus von 15,8 Prozent. Auch der Sachgüterbereich verzeichnete im Jahresvergleich ein deutliches Plus (+17,1 Prozent auf 32,1 Mrd. Euro). Die Baukonjunktur legte um 9,5 Prozent auf 6,2 Mrd. Euro zu.

Das Transportaufkommen österreichischer Firmen auf der Straße sank im Gesamtjahr 2022 um 3,5 Prozent auf 389,4 Mio. Tonnen. Die gesamte Transportleistung im In- und Ausland fiel dabei um 1,5 Prozent auf 26,9 Mrd. Tonnenkilometer, 19,3 tkm entfielen davon auf die Inlandsstrecke (- 1,5 Prozent) und 7,6 tkm auf das Ausland (- 1,3 Prozent).

