Umsatzminus und schwarze Zahlen: BioNTech-Aktie gibt nach

Bei BioNTech steht das dritte Quartal 2026 im Zeichen hoher Erwartungen an die Geschäftsentwicklung. So fiel die Bilanz tatsächlich aus.

BioNTech hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Während der Gewinn je Aktie leicht hinter den Erwartungen zurückblieb, übertraf der Mainzer Impfstoffhersteller beim Umsatz die Analystenschätzungen. Gleichzeitig steht das Unternehmen vor einem tiefgreifenden Umbau, der auch innerhalb der Belegschaft für Unruhe sorgt.

Beim Gewinn je Aktie lag die Konsensschätzung bei rund 0,76 Euro. Im Vorquartal hatte BioNTech noch einen Verlust von 0,12 Euro je Aktie ausgewiesen. Tatsächlich erzielte das Unternehmen im dritten Quartal 2026 einen Gewinn von 0,73 Euro je Aktie und verfehlte damit die Erwartungen geringfügig.

Beim Umsatz hatten Analysten durchschnittlich 1,04 Milliarden Euro erwartet. Tatsächlich beliefen sich die Erlöse auf 1,29 Milliarden Euro und lagen damit über den Prognosen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem BioNTech noch 1,52 Milliarden Euro umgesetzt hatte, gingen die Einnahmen allerdings zurück.

Hohe Forschungsausgaben und Standortschließungen belasten

Ein wesentlicher Grund für die Entwicklung sind die hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich der Krebstherapien. Gleichzeitig ist das Geschäft mit Covid-19-Impfstoffen deutlich geschrumpft. Hinzu kommt, dass BioNTech im Vorjahresquartal von Zahlungen des US-Konzerns Bristol Myers Squibb (BMS) profitiert hatte. Beide Unternehmen hatten eine globale Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Kommerzialisierung des Wirkstoffkandidaten Pumitamig vereinbart, in deren Rahmen erhebliche Zahlungen von BMS an BioNTech flossen.

Vor dem Hintergrund der hohen Investitionen und der veränderten Geschäftsentwicklung muss BioNTech auch Kosten einsparen. Das Unternehmen kündigte deshalb die Schließung von drei Standorten an: In Tübingen soll Ende 2027 Schluss sein, in Marburg Anfang 2028 und in Idar-Oberstein Ende 2028. Betroffen sind nach Unternehmensangaben rund 1.800 Beschäftigte.

Der geplante Umbau sorgt offenbar auch innerhalb der Belegschaft für erhebliche Verunsicherung. In einem Brief an den Vorstand hat der Betriebsrat den Umgang mit den Mitarbeitern und das Verhalten der Unternehmensführung während der laufenden Transformation kritisiert. Das Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, enthält unter anderem Hinweise auf konkrete Meldungen zu Sexismus, Rassismus, Diskriminierung und Drohungen. Auch von sogenannten „toxischen Arbeitsplatzsituationen“ ist die Rede.

Die Beschäftigten seien angesichts der Umstrukturierungen und der angekündigten Standortschließungen verunsichert und belastet. Dem Betriebsrat zufolge hätten Mitarbeiter von Zukunfts- und Arbeitsplatzängsten berichtet und das Gefühl, mit ihren Sorgen alleingelassen zu werden. In einzelnen Bereichen werde zudem ein Stillstand bei Entscheidungen wahrgenommen. In dem am Montag zugestellten Brief fordert die Arbeitnehmervertretung den Vorstand auf, zeitnah für Klarheit und Verlässlichkeit zu sorgen.

BioNTech erklärte, die Vorwürfe sehr ernst zu nehmen. Das Unternehmen toleriere weder Vergeltungsmaßnahmen gegen Hinweisgeber noch Diskriminierung, Sexismus, Rassismus oder Drohungen. Nun sei es wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen und Gerüchte von gesicherten Fakten zu unterscheiden. Vorrangig suche man deshalb den Dialog mit der Arbeitnehmervertretung. Der Darstellung eines Stillstands im operativen Geschäft widersprach BioNTech ausdrücklich. Sobald es wesentliche Entwicklungen gebe, würden diese über die geeigneten Kanäle mitgeteilt. Zuvor hatte das „Handelsblatt“ über das Schreiben des Betriebsrats berichtet.

Neue Unternehmensstruktur und Wechsel an der Spitze

Auch an der Unternehmensspitze steht ein bedeutender Wechsel bevor. Die Mitbegründer und langjährigen Gesichter des Mainzer Unternehmens, Ugur Sahin und Özlem Türeci, werden BioNTech spätestens bis Ende 2026 verlassen und sich einem neuen Unternehmen namens Arife widmen. Das ebenfalls in Mainz angesiedelte Unternehmen soll sich mit der Erforschung und Entwicklung sowie der Herstellung und Vermarktung pharmazeutischer Produkte beschäftigen.

In diesem Zusammenhang ist auch eine mögliche Vereinbarung zwischen BioNTech und Arife im Gespräch. Geplant war, Rechte und mRNA-Technologien von BioNTech in das neue Unternehmen einzubringen. Im Gegenzug könnte BioNTech eine Minderheitsbeteiligung an Arife sowie Lizenzgebühren erhalten. Ob es tatsächlich zu einer bindenden Vereinbarung kommt, ist allerdings noch offen. Die Gespräche laufen nach Angaben von BioNTech weiter, eine Vereinbarung sei für beide Seiten optional.

Für die Nachfolge von Vorstandschef Sahin steht bereits ein Kandidat fest: Spätestens zum 1. Februar 2027 soll Guido Oelkers den Vorstandsvorsitz übernehmen. Er kommt vom schwedischen Biopharma-Unternehmen Swedish Orphan Biovitrum (Sobi). Wer auf die medizinische Vorständin Türeci folgt, ist bislang noch nicht bekannt.

BioNTech hebt Umsatzprognose für 2026 an

Trotz der Herausforderungen sieht BioNTech die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal als Grundlage für eine etwas präzisere Jahresprognose. Finanzvorstand Ramón Zapata erklärte laut Unternehmensmitteilung, dass sich die Umsatzprognose für 2026 nun im oberen Bereich eingrenzen lasse. Das Unternehmen rechnet inzwischen mit Erlösen zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Euro. Zuvor hatte die Spanne bei 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro gelegen.

An der Börse reagierte die BioNTech-Aktie an der NASDAQ zunächst positiv auf die veröffentlichten Quartalszahlen. Zwischenzeitlich legte das Papier um 1,74 Prozent auf 89,05 US-Dollar zu, gab anschließend jedoch nach und notierte zuletzt 0,77 Prozent tiefer bei 86.86 US-Dollar.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.at mit Material von dpa-AFX