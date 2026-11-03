Umsatzminus und schwarze Zahlen: BioNTech-Aktie legt zu

Bei BioNTech steht das dritte Quartal 2026 im Zeichen hoher Erwartungen an die Geschäftsentwicklung. So fiel die Bilanz tatsächlich aus.

BioNTech hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. So lief das abgelaufene Jahresviertel.

Beim Gewinn je Aktie lag die Konsensschätzung bei rund 0,76 Euro, im Vorquartal hatte BioNTech noch einen Verlust von 0,12 Euro je Aktie ausgewiesen. Tatsächlich erzielte das Unternehmen im dritten Quartal 2026 einen Gewinn von 0,73 je Aktie. Damit lag das Ergebnis etwas niedriger als erwartet.

Beim Umsatz erwarteten die Analysten durchschnittlich 1,04 Milliarden Euro, nachdem BioNTech im Vergleichsquartal des Vorjahres noch 1,52 Milliarden Euro umgesetzt hatte.

Tatsächlich belief sich der Umsatz im dritten Quartal 2026 auf 1,29 Milliarden Euro, womit die Erlöse gegenüber der durchschnittlichen Analystenschätzung höher ausfielen aus.

An der Börse reagierte die BioNTech-Aktie an der NASDAQ vorbörslich auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursplus von 1,21 Prozent bei 88,59 US-Dollar.

Claudia Stephan, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.at