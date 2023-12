Umsatzrückgänge in Industrie und Bau - Minus 10 Prozent im Oktober

Die Umsätze in Industrie und Bau sind im Oktober weiter zurückgegangen, allerdings nicht mehr so stark wie in den Monaten davor. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sanken die Umsätze um 10,3 Prozent, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden hingegen erhöhte sich demnach um 2,5 Prozent.

"Die Talfahrt der österreichischen Konjunktur hat sich im Oktober leicht eingebremst", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. "Die Umsatzrückgänge im Produzierenden Bereich sind merkbar schwächer als in den Vormonaten und lagen im Oktober 2023 nur mehr um 10,3 Prozent unter dem Niveau vom Oktober des Vorjahres."

Für die Industrie alleine zeigt die Frühschätzung für Oktober einen Umsatzrückgang von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Bau ging es dagegen um 0,1 Prozent bergauf.

Kaum Schwäche zeigt indessen die Beschäftigungslage. Der Beschäftigtenindex für Industrie und Bau sank zwar um 0,1 Prozent, die Zahl der Arbeitsstunden erhöhte sich jedoch um 2,5 Prozent. In der Industrie stieg das Arbeitsvolumen um 3,0 Prozent, im Bau um 1,3 Prozent.

Im August 2023 erzielten 81.089 Unternehmen mit 1.045.359 Beschäftigten im Produzierenden Bereich Umsatzerlöse in Höhe von 31,0 Mrd. Euro. Im Vergleich zum August des Vorjahres entspricht das einem nominellen Minus von 15,2 Prozent.

bel/kre

WEB http://www.statistik.at/