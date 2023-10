Bucher Industries AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Umsatzsteigerung bei nachlassender Marktdynamik



26.10.2023 / 06:00 CET/CEST



Die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen von Bucher Industries ging im Rahmen der allgemeinen konjunkturellen Abschwächung in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 zurück. Der Auftragseingang normalisierte sich gegenüber dem Höchstniveau in 2022. Der Umsatz konnte gesteigert werden, die Marktdynamik nahm jedoch gegen Ende der Berichtsperiode ab. Konzern Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2023 2022 % %1) %2) 2022 Auftragseingang 2’443 2’954 -17.3 -14.0 -14.6 3’858 Nettoumsatz 2’732 2’624 4.1 8.3 7.4 3’597 Auftragsbestand 1’727 2’143 -19.4 -16.1 -17.2 2’081 Vollzeitstellen im Durchschnitt 14’836 13’928 6.5 3.5 14’053 1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Insgesamt blieb die Nachfrage in der Berichtsperiode auf gutem Niveau, jedoch schwächte sich die Dynamik in den letzten Monaten ab. Insbesondere im Landtechnikmarkt machten sich die zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheiten bemerkbar. Kuhn Group, Bucher Municipal und Bucher Hydraulics verzeichneten eine rückläufige Entwicklung beim Auftragseingang. Bucher Emhart Glass und Bucher Specials hingegen verbuchten einen Anstieg an Aufträgen. Der Umsatz legte insgesamt aufgrund der im Vorjahr initiierten Preiserhöhungen zu, trotz negativer Währungseffekte und eines Rückgangs im Berichtsquartal. Der Auftragsbestand normalisierte sich, blieb aber mit einer Reichweite von über fünf Monaten hoch. Die Produktionsplanungen wurden punktuell an die tieferen Volumina angepasst. Kuhn Group Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2023 2022 % %1) 2022 Auftragseingang 850 1’225 -30.6 -28.1 1’613 Nettoumsatz 1’132 1’141 -0.8 3.2 1’510 Auftragsbestand 697 1’004 -30.5 -27.8 1’019 Vollzeitstellen im Durchschnitt 6’043 5’930 1.9 5’994 1) Bereinigt um Währungseffekte Weitere Eintrübung Die Nachfrage nach Landmaschinen reduzierte sich global. Die landwirtschaftlichen Einkommen kamen zunehmend unter Druck, verblieben zwar im Mehrjahresvergleich auf ordentlichem Niveau. Gesunkene Preise für Agrarerzeugnisse und die Trockenheit in verschiedenen Gebieten sowie die hohen Zinsen und Maschinenpreise führten zu einer tieferen Investitionsbereitschaft für Landmaschinen und rückläufigen Verkaufszahlen im Einzelhandel. Höhere Lagerbestände im Händlernetz sind die Folge. Der Umsatz von Kuhn Group konnte trotz eines substanziellen Rückgangs in Brasilien auf dem hohen Vorjahresniveau gehalten werden. Die Produktionsplanungen wurden situativ an den tieferen, jedoch weiterhin soliden Auftragsbestand angepasst. Bucher Municipal Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2023 2022 % %1) %2) 2022 Auftragseingang 429 505 -15.1 -10.0 -10.8 619 Nettoumsatz 402 367 9.5 15.3 14.3 529 Auftragsbestand 333 359 -7.3 -1.9 -4.7 310 Vollzeitstellen im Durchschnitt 2’536 2’386 6.3 5.0 2’421 1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Umsatzzunahme trotz Herausforderungen Die Division erlebte in einer stabilen Marktsituation eine Normalisierung der Nachfrage. Der Auftragseingang blieb erwartungsgemäss unter dem Hoch der Vorjahresperiode, das einige Grossaufträge enthielt. Die Nachfrage nach Müllfahrzeugen, Winterausrüstung sowie Wartungsdienstleistungen und Ersatzteilen entwickelte sich positiv. Bei den Kehr- und Kanalreinigungsfahrzeugen waren deutlich weniger Bestellungen zu verzeichnen. Die Situation in der Lieferkette entschärfte sich, blieb jedoch insbesondere für Chassis und Elektronikkomponenten herausfordernd. Dank der verbesserten Produktionseffizienz konnte ein deutlicher Umsatzanstieg erzielt werden. Der Auftragsbestand nahm ab, lag jedoch per Ende der Berichtsperiode mit einer Reichweite von sieben Monaten weiterhin auf einem hohen Niveau. Bucher Hydraulics Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2023 2022 % %1) 2022 Auftragseingang 511 591 -13.7 -10.2 764 Nettoumsatz 578 575 0.6 4.5 756 Auftragsbestand 238 328 -27.5 -24.6 316 Vollzeitstellen im Durchschnitt 3’040 2’906 4.6 2’921 1) Bereinigt um Währungseffekte Abschwächung der Märkte Die Nachfrage in den Hydraulikmärkten gab auf hohem Niveau nach, und der Auftragseingang von Bucher Hydraulics sank gegenüber der starken Vorjahresperiode. In China setzte sich der Abwärtstrend fort. In Europa schwächte sich der Auftragseingang im dritten Quartal deutlich ab, insbesondere im Bereich der Landtechnik. Das Geschäft für mobile elektrische Antriebstechnik entwickelte sich weiterhin erfreulich. Das sehr hohe Umsatzniveau der Vorjahresperiode konnte gehalten werden, trotz Rückgängen in China und Nordamerika. Der Auftragsbestand normalisierte sich insgesamt, blieb aber für einige Produkte immer noch sehr hoch. Bucher Emhart Glass Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2023 2022 % %1) 2022 Auftragseingang 453 437 3.8 7.9 578 Nettoumsatz 385 342 12.5 17.4 525 Auftragsbestand 377 362 3.9 7.8 319 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1’654 1’593 3.8 1’600 1) Bereinigt um Währungseffekte

Weiterhin hohe Auslastung Die Nachfrage nach Glasbehältern stieg erneut an. Kunden investierten in die Modernisierung und den Ausbau ihrer Maschinenparks. Erst gegen Ende der Berichtsperiode deutete sich eine Entspannung bei den weltweiten Kapazitäten für die Glasbehälterherstellung an. Neue Produktionsanlagen sind in Planung, die Marktdynamik flachte aber ab. Der Auftragseingang konnte erneut gesteigert werden, vor allem dank einer erfreulichen Zunahme bei den Inspektionsmaschinen. Diese innovativen Anlagen ermöglichen unter dem Einsatz von künstlicher Intelligenz das vollautomatische Einrichten der Seitenwandinspektion und das zuverlässigere Klassifizieren von Defekten, zudem verfügen sie über ausgezeichnete Erkennungsraten. Mit dem hohen Auftragsbestand blieben die Kapazitäten sehr gut ausgelastet. Der Umsatz nahm entsprechend wiederum deutlich zu, wozu insbesondere ein gutes Ersatzteilgeschäft beitrug. Bucher Specials Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2023 2022 % %1) %2) 2022 Auftragseingang 263 255 3.3 5.5 -0.5 363 Nettoumsatz 300 251 19.7 22.0 13.9 347 Auftragsbestand 115 124 -7.8 -6.0 -15.8 154 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1’502 1’053 42.6 5.9 1’057 1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte Unterschiedliche Marktentwicklungen Bucher Vaslin zeigte in der Berichtsperiode eine stabile Entwicklung, ebenso das Geschäft bei Bucher Unipektin. Bucher Landtechnik musste einen sich abschwächenden Geschäftsgang verzeichnen. Die Preissteigerungen der Hersteller sowie die gesunkenen landwirtschaftlichen Einkommen machten dem Schweizer Agrarmarkt zu schaffen. Bucher Automation profitierte vom Wachstum bei Bucher Emhart Glass sowie der Kooperation mit Bucher Hydraulics. Insgesamt lag der Auftragseingang von Bucher Specials leicht über der Vorjahresperiode. Der Umsatz legte deutlich zu, wozu auch die seit Ende 2022 konsolidierte polnische Gesellschaft von Bucher Unipektin beitrug. Aussichten 2023 Der Konzern erwartet, dass sich die Nachfrage auch im vierten Quartal ausgehend von einem guten Niveau in einem zunehmend von Unsicherheiten geprägten Umfeld weiter normalisieren wird. Dank des Auftragsbestands werden die Kapazitäten weiterhin gut ausgelastet sein. Gestiegene Personal- und sonstige operative Kosten erhöhen den Margendruck in dem auch saisonal schwächeren zweiten Halbjahr. Kuhn Group rechnet trotz des Rückgangs im dritten Quartal mit einem Umsatz und einer Betriebsgewinnmarge in der Grössenordnung von 2022. Dank des ausserordentlich hohen Auftragsbestands geht Bucher Municipal von einem leichten Umsatzwachstum aus, wozu auch die elektrifizierten Produkte beitragen sollten. Die Betriebsgewinnmarge dürfte sich aufgrund einer teilweise verbesserten Lieferkette und Produktionseffizienz erholen. Der Gesamtjahresumsatz von Bucher Hydraulics wird sich in der Grössenordnung von 2022 bewegen. Die im Vorjahr erzielte gute Betriebsgewinnmarge dürfte trotz stark gestiegener Personalkosten wieder erreicht werden können. Bucher Emhart Glass erwartet einem leichten Anstieg beim Umsatz und bei der Betriebsgewinnmarge gegenüber dem sehr hohen Niveau von 2022. Bucher Specials rechnet auch dank der seit Ende 2022 konsolidierten polnischen Gesellschaft von Bucher Unipektin mit einem Anstieg des Umsatzes, bei einer Betriebsgewinnmarge in der Grössenordnung von 2022. Der Konzern erwartet trotz nachlassender Geschäftsdynamik einen Umsatz in der Grössenordnung von 2022 und eine leicht höhere Betriebsgewinnmarge. Entsprechend dürfte das Konzernergebnis leicht über dem sehr hohen Vorjahreswert liegen. Kontakt für Investorinnen und Finanzanalysten

