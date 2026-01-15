Vonovia Aktie

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

15.01.2026 18:59:57

Umschlag mit Bargeld für Auftrag: Zwei Ex-Vonovia-Manager müssen wegen Korruption ins Gefängnis

Frühere leitende Angestellte des Wohnungskonzerns Vonovia nehmen Schmiergeld und Geschenke entgegen - im Gegenzug wird eine Essener Service-Gesellschaft bei der Auftragsvergabe bevorzugt. Das Bochumer Landgericht verurteilt zwei Ex-Manager zu Haftstrafen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
